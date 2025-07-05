Aydın'da bankta müzik dinleyen görme engellinin cep telefonu çalındı

Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde görme engelli Durmuş Canbaz, yol kenarındaki banka oturup yakın zamanda satın aldığı cep telefonundan müzik dinlemeye başladı.

Bu sırada yanına gelen şüpheli, 71 yaşındaki Canbaz'ın elinden cep telefonunu alıp kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Şaka yapıldığını zanneden Canbaz, bir süre bekledikten sonra telefonunu getiren olmayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"ELİMDEN SIYIRIP ALDI"

Başından geçen olayı anlatan Durmuş Canbaz, "Arkadaşlarımızla burada telefonla oynayarak vakit geçiyorduk. Sonra müzik açtım. Elimden telefonu sıyırıp aldı. İleriye doğru koştuğunu hissettim. Şaka yapıyorlar sandım. Geri getirecekler sandım" dedi.

Polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.