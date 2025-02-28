Aydın'da 12 yakalama kararı ile aranan şahıs jandarmaya takıldı

İHA

Aydın'da jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor.

5 YILDIR ARANIYORLARDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 yılın üzerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan ve hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan B.G., 5 ilde dolandırıcılık suçundan 12 yakalama kararı ile 2 ay 6 ay hapis cezası bulunan F.T. yakalandı.

YAKALANANLAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

3 dosyadan 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.Ç., sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması' suçundan aranan hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

3 dosyadan 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.Ç. yakalandı ve 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.