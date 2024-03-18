Aydın'da feci kaza! Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'da acı ölüm..
Efeler ilçesi Batı Çevre Bulvarı ile Çine Caddesi kesişiminde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, 09 HB 697 plakalı motosiklet ile 09 AGA 728 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.
Çarpışmanın şiddeti ile kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kamyonun altında can verdi
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltında
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kamyonun altından çıkartılan şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Hafriyat kamyonu şoförü de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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