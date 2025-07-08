Aydın'da freni tutmayan araç, kazaya neden oldu: 5 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Seyit Ü. idaresindeki araç, cadde üzerinde ilerlerken frenlerinin tutmaması sonucu yokuş aşağı kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan araç, karşı şeritte seyir halindeki diğer araçlara çarpıp, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

5 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KALP HASTASI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Kazaya neden olan sürücü Seyit Ü.'nün kalp hastası olduğu ve olay anında rahatsızlandığı ileri sürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.