Aydın'da fuhuş operasyonu: Parolaları limon olan çeteden 4 kişi tutuklandı Fuhşa teşvik ve yer temin ettikleri tespit edilen çeteye yönelik 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.

DHA

Yurt genelinde fuhuş ile mücadele devam ediyor.

Gerçekleştirilen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik ve yer temin eden şüphelilere yönelik bir süre önce çalışma başlattı.

7 farklı adrese operasyon

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ilçede dün gece saatlerinde fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

6 şüpheli yakalandı

12 ekip ile 7 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 3'ü yabancı uyruklu kadın 6 şüpheli yakalandı.

Parola 'limon'

Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı öğrenilen şüphelilerin, teknik ve fiziki takibi sırasında yakalanmamak için haberleşme sırasında ‘limon’ kelimesini parola olarak kullandıkları saptandı.

Ayrıca birden fazla operatör hattı kullandıkları da öğrenildi.

Gözaltına alınan M.G., M.C., A.S., M.T., O.I. ve M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 kişi tutuklandı

M.G., M.C., A.S. ve M.T., fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yabancı uyruklu O.I. ve M.B. ise sınır dışı edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)