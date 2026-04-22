Leonardo Bonucci: Fenerbahçe şampiyon olabilir

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Leonardo Bonucci, önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyerini sarı-lacivertli forma altında noktalayan eski İtalyan savunma oyuncusu, TRT World'e konuştu.

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAKTAN KEYİF ALDIM"

Bonucci, kariyerini noktalamak için Fenerbahçe'nin iyi bir tercih olduğunu ifade ederken, "Fenerbahçe'de oynamaktan keyif aldım. Harika bir takım ve çok iyi bir kadroya sahiptik. Taraftarları inanılmaz. O süreç, kariyerimi noktalamak için en güzel tercih oldu." dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLABİLİR"

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olabileceğini söyleyen Bonucci, "Bence Fenerbahçe şampiyon olabilir. Pazar günü çok önemli bir derbi oynanacak. Ben oradayken son derbimi oynamıştım ve 1-0 kazanmıştık. Umarım aynı sonuç olur." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE FORMASINI 13 KEZ GİYDİ

Güncel olarak İtalya Milli Takımı'nda Teknik Çalışma Antrenörü olan Bonucci, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde Fenerbahçe'yle 13 maça çıktı.

Deneyimli isim, bu karşılaşmalarda 1 asistle mücadele etti.