Aydın'da hasta ziyaretine gelen aile üyeleri arasında kavga

İHA

Aydın Devlet Hastanesi Acil girişinde, yoğun bakımda tedavi gören yakınlarını ziyaret etmeye gelen ve aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma başladı. Başlangıçta sözlü atışma şeklinde başlayan gerilim, hızla büyüyerek kavga halini aldı ve hastane dışına taştı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YETERSİZ KALINCA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Hastane güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca, olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırarak durumu kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.