İHA

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinin bitiminde ortalık karıştı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

O esnada tarafları ayırmak için müdahale eden bir trafik polisi saldırıya uğradı.

POLİSİ KAFASININ ÜZERİNDE TEPİNDİ

Kavgayı ayırırken yere düşen polisin kafasına O.Ç. isimli bir kişi tarafından tekme atıldı.

Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasına anbean yansıyan saldırı anı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan şahıs hakkında savcılık soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Konu ile ilgili yapılan paylaşımların ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan basın açıklaması yapıldı.

Kamuoyunu yanıltıcı paylaşımların olması üzerine yapıldığının vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

O.Ç. HAKKINDA GÖZALTI KARARI