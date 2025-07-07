Aydın'da kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçakladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ev sahibi Emre Tosun, kiracısı Taner D.'yi evden çıkması için uyardı.
Bu nedenle taraflar arasında gerginlik yaşanırken kiracı, ev sahibini dairesine çağırdı.
Çıkan tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kiracı Taner D., Emre Tosun'u kolundan ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.
KENDİSİNİ DAİRESİNE KİLİTLEDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki Tosun'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olaydan sonra kendisini dairesine kilitleyen Taner D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emre Tosun'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.