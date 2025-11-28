Aydın'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Muhammed Hasan D. (20) yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak savruldu ve refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle koruyucu ekipman kullanmadığı belirtilen sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Öklav (21), ağır şekilde yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sürücü Muhammed Hasan D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken yolcu konumundaki Öklav ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.