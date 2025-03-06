Aydın'da motosikletin ezdiği 6 yaşındaki çocuk öldü

İHA

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Çınar Berk Çiloğlu'na, R.Ç. yönetimindeki motosiklet çarptı.

Kazada küçük çocuk ezilirken, çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri küçük çocuğun ağır yaralı olduğunu belirledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Minik Çınar, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çınar Berk Çiloğlu’nun vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.