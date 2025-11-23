Aydın'da önündeki araca çarpıp iş yerine daldı: Kaçmaya çalıştı, yakalandı Efeler ilçesinde ticari araç başka bir araca çarparak iş yerine dalarken, kaçmaya çalışan yaşı küçük araç sürücüsü işletme çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.