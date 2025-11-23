Aydın'da önündeki araca çarpıp iş yerine daldı: Kaçmaya çalıştı, yakalandı

- Aydın Efeler'de, 15 yaşındaki bir sürücünün kullandığı araç, başka bir araca çarparak iş yerine daldı.
- Kaçmaya çalışan sürücü, iş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlarca yakalanıp polise teslim edildi.
- Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 15 yaşında E.E.C.'nin kullandığı iddia edilen ticari araç çevre bulvarı üzerinde başka bir araca çarparak yol kenarında bulunan bir iş yerine daldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI
İş yeri çalışanları ve çevredekiler kaçan sürücüyü yakalayıp polise teslim etti
Yaralı olduğu görülen yaşı küçük sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazada iş yerinde maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı ise iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.
Görüntülerde ticari aracın başka bir araca çarparak iş yerine dalması ve ardından sürücünün koşarak kaza yerinden kaçması yer aldı.