Aydın'da otomobil içerisindeki tartışma kanlı bitti Söke ilçesinde otomobilin içerisinde tartıştığı kadını ayağından vuran şahıs, ardından tabancayı kafasına dayayarak ateşledi. Kadın hafif şekilde yaralanırken, ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Aydın'ın Söke ilçesinde Aydın Caddesi üzerinde otomobilini cadde üzerinde park eden Rıdvan Şaşmaz, T.K. isimli kadını yanına çağırdı.

Otomobilin içerisinde buluşan ikili, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Ateş etti

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Şaşmaz, yanındaki tabancayla önce T.K'yi ayağından vurup, ardından aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti.

Olayda T.K. hafif yaralanırken, Şaşmaz ise ağır yaralandı.

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hayatını kaybetti

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şaşmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan T.K'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)