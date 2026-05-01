Kars'ta çocukların tüfekle oyunu kanlı bitti: 1 yaralı
Kars'ta çocukların oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 7 yaşındaki arkadaşları yaralandı.
Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyünde yaşayan çocuklar A.A., P.A. ve M.A.A. (7), tek kırma av tüfeğiyle oyun oynadıkları sırada silah kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan kurşun, 7 yaşındaki M.A.A.'nın omuzuna isabet etti.
Köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
DURUMU İYİ
M.A.A., sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi