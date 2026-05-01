Şanlıurfa'da üvey kardeşler arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Cibinören Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet K. (47), üvey kardeşleri olan Sabri K. (44) ve Hamza K. (35) arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Sabri K. (44) ve Hamza K. (35) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİLER
Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
