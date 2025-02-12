Haberler



3. Sayfa



Aydın'da otomobilden Bizans hazinesi çıktı: Değeri 200 bin dolar

Aydın'da otomobilden Bizans hazinesi çıktı: Değeri 200 bin dolar Germencik ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde 200 bin dolar (7.2 milyon TL) değerinde Bizans dönemine ait Hz. İsa'nın hayatından sahneler işlenmiş aptik triptikon levha ve 1 matara ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.