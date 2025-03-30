Aydın'da sevgilisinin evinde cesedi bulundu

DHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti.

Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

'EVDE KANLAR İÇİNDE BULDUM' DEDİ

Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı.

Bugün sabah saatlerinde eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖĞSÜNDEN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cin'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı.