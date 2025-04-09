Aydın'da seyir halindeki otomobile ateş açan şüpheli hakkında karar

AA

Aydın'ın Efeler ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde dün alacak verecek meselesinden dolayı meydana gelen olayda, bir şüpheli seyir halindeki otomobile ateş etti.

Alacak verecek meselesinden dolayı yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan E.A'nın (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yaşanan gelişmede şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme sahibi C.S.T'ye (40), E.A. tarafından iş yerinin önünde ateş açılmıştı.

Otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan C.S.T'yi aracıyla takip eden şüpheli, seyir halindeki otomobile tabancayla ateş etmişti.

C.S.T, Serçeköy uygulama noktasındaki jandarmaya sığınmış, ekiplerce zanlı da yakalanmıştı.