Aydın'da üniversiteli Büşra'yı öldüren sevgilisi tutuklandı

Aydın'da yaşanan şüpheli cinayette dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Nazilli ilçesinde yaşayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, önceki gün evine gittiği sevgilisi Özcan Korkmaz ile tartıştı.
Tartışma sonrası Korkmaz evden çıktı.
"YATAKTA KANLAR İÇİNDEYDİ"
Dün saat 07.00 sıralarında eve dönen Korkmaz, polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cin'in cansız bedeni, otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Olaya ilişkin Özcan Korkmaz gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Korkmaz, tutuklandı.
Öte yandan, otopsi işlemi tamamlanan Büşra Cin'in cenazesinin de Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.
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