Aydın'da unutulan valiz nedeniyle tren garı boşaltıldı

İHA

Aydın Tren Garı görevlileri akşam saatlerinde bekleme salonundaki bankların altındaki sahipsiz valizi fark etti.

Valizden şüphelenen görevlilerin ihbarı üzerine gara polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken güvenlik amaçlı tren garındaki tüm yolcular dışarıya çıkartılarak giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek valizi fünye ile patlatmak için hazırlık yaptı.

VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI

Bomba imha uzmanının fünyeyi yerleştirdiği sırada valizin içeresinde kıyafet olduğu tespit edildi.

Kısa süreli yaşanan paniğin ardından tren garındaki yolcular ve görevliler rahat bir nefes alırken hayat normale döndü.