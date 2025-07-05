Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçuna yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Yürütüle çalışmalar kapsamında M.İ. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Operasyon için düğmeye basan ekiplerin şüphelinin iş yeri ve aracında yaptıkları aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda; 10 gram metamfetamin, 3 gram taş kokain, 27 adet sentetik hap, 2 gram esrar ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.İ., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.