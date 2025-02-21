Aydın'da yaşlı adam artan israfa dayanamadığı için çöp karıştırıyor

İHA

Aydın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde 67 yaşındaki Hüseyin Istar, kendisine ait arazisi içerisinde kurduğu çiftlikte yaşamını sürdürüyor.

Istar, ekonomik sıkıntıdan değil, her geçen gün artan israfa dayanamadığı için çöp karıştırıyor..

Her gün çöplerden 2 çuval ekmek topladığını belirten Istar, etten sebzeye kadar her türlü gıda maddesinin çöpe atıldığını bildirdi.

Hüseyin Istar, devamında şu açıklamalarda bulundu:



"BİR GÜN ÇÖP ATACAĞIM SIRADA ATILMIŞ EKMEKLERİ GÖRDÜM"

Çocukluğumuz yokluk içinde geçti. Yaşı 50'inin üzerinde olan ve özellikle bizim gibi köylerde doğup büyümüş pek çok kişi açlığı da nimetin kıymetini de bilir. Ben çalışıp emekli oldum ve Allah'a şükür her şeyim var. Bir gün çöp atacağım sırada atılmış ekmekleri gördüm. Dayanamadım hayvanlarıma götürdüm.

"BU DURUM BENİ ÇOK ÜZÜYOR, VİCDANEN RAHATSIZ OLUYORUM"

Şimdi mahalleyi dolaşarak her gün maalesef 2 çuval ekmek topluyorum. Bunun yanı sıra sebzeden meyveye etten, hazır köfteye kadar her şeyi çöpe atıyorlar. Bu durum beni çok üzüyor, vicdanen rahatsız oluyorum.

Sözlerinin ardından Istar, ihtiyacı olduğu için değil yaşanan israfı elinden geldiği kadar önlemek için çöp karıştırdığını söyledi.

"OYSA BİR GARİBE VEYA HAYVAN BARINAKLARINA VERSELER NE GÜZEL OLUR"

Özellikle zincir marketlerin yoğun olduğu bölgede israfın daha yoğun olduğunu belirten Hüseyin Istar, "Son kullanma tarihi yaklaştığı gerekçesi ile marketlerden her şey çöpe atılıyor. Oysa bir garibe veya hayvan barınaklarına verseler ne güzel olur. Ancak her şey çöpe atılıyor" dedi.