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Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Sevim Sever, komşusu tarafından evinde ölü bulundu. Sever'in yaşlılığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.