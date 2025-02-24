Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İHA
Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde evde yalnız yaşadığı öğrenilen Sevim Sever'in yanına gelen komşusu, kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sever'in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sevim Sever'in yaşlılığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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