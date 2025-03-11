Aydın'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

İHA

Aydın’ın Efeler ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, yürekleri dağladı.

İzmir Bulvarı üzerinde, saat 17.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın, 35 LGJ 96 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadını gören çevredekiler, paniğe kapılarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

AMBULANSTA KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hızla hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Ancak ambulans içinde durumu aniden kötüleşen kadının kalbi durdu. Tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırırken, kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı kadının yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.