Aydın'da ziynet eşyası çalan kişi, 3 saatte yakalandı

DHA

Aydın’ın Nazilli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 13 Nisan akşamı yaşanan hırsızlık olayında, yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyası bir evden çalındı. Olayın ardından hızla harekete geçen polis ekipleri, titiz bir çalışma başlattı.

3 SAAT SONRA YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, kısa sürede şüphelinin Yılmaz Sönük (19) olduğunu tespit etti. Aynı mahallede saklandığı yeri belirleyen ekipler, yaklaşık 3 saatlik bir operasyonun ardından Sönük’ü kıskıvrak yakaladı.

ÇALDIKLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin bulunduğu evde yapılan aramada, çalınan ziynet eşyaları da eksiksiz şekilde ele geçirildi. Gözaltına alınan Sönük, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Nazilli E Tipi Ceza ve Tutuk Evi’ne gönderildi.

Ele geçirilen ziynet eşyaları ise tutanakla sahibine teslim edilerek olay çözüme kavuşturuldu.