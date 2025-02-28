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İHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, yasaklı ırk olan pitbull cinsi başıboş bir köpek, çevresindeki vatandaşlara saldırdı. Saldırgan köpek, bir kişiyi bacağından ısırarak yaraladı. O sırada, çevredekiler olaya hızla müdahale etti.

YERDEKİ YARALIYI BIRAKTI, DİĞER İNSANLARA SALDIRDI

Vatandaşlardan biri, köpeğin kuyruğundan tutarak çekmeye çalışırken, diğeri de bir kürekle köpeği uzaklaştırmaya uğraştı. Yerde yatan yaralı kişiden uzaklaşan köpek, bu kez etraftaki diğer insanlara da saldırmaya devam etti.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.