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DHA

İstanbul Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak üzerindeki boş bir alanda, bugün saat 16.00 civarında bakım çalışması yapan işçiler, bir vincin sepetine binerek yaklaşık 10 metre yükseğe çıkmıştı.

SEPET YAN YATTI, 4 İŞÇİ YERE DÜŞTÜ

Ancak, vincin sepetinin yan yatması sonucu işçiler, düşerek yere çakıldılar. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

2 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmeye göre, işçilerden ikisi ağır yaralandı, diğerleri ise daha hafif yaralarla kurtuldu. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan işçilerin tedaviye alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlatmış bulunuyor.