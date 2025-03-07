Bakırköy’de özel hastaneye geçici kapatma kararı

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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin, ameliyathane ve yoğun bakım birimlerinde tespit edilen ciddi eksiklikler nedeniyle geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

ANESTEZİ PERSONELİ EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hastaneye gerçekleştirdikleri rutin denetimde, ameliyathane ve yoğun bakımda görevli personelin gerekli niteliklere sahip olmadığını belirledi. Denetim sırasında anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin bulunmadığı tespit edilirken, hastanede görev yapan yabancı uyruklu bir anestezi doktorunun da Türkiye’de geçerli bir çalışma belgesinin olmadığı ortaya çıktı.

EKSİKLER GİDERİLMEZSE RUHSAT ASKIYA ALINACAK

Valilik kararıyla tüm faaliyetleri geçici olarak durdurulan hastaneye eksiklikleri gidermesi için 6 ay süre tanındı. Eğer belirlenen süre içinde eksikler tamamlanmazsa, hastanenin ruhsatının askıya alınacağı bildirildi.

HASTA ŞİKAYETLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Hastane hakkında internet üzerinden yapılan yorumlarda da özellikle anestezi uygulamalarıyla ilgili şikayetlerin yoğun olduğu görüldü. Ayrıca, hastanenin kısa süre önce el değiştirdiği öğrenildi.

YENİ YÖNETMELİK DENETİMLERİ ARTIRIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Ocak’ta yürürlüğe koyduğu yeni yönetmelik kapsamında, özel hastanelere yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı belirtilmişti. Yönetmeliğe göre, denetim sırasında hasta sağlığını riske atan ciddi ihlallerin tespit edilmesi halinde hastanenin bir bölümünün veya tamamının valilik kararıyla faaliyetlerine son verilebileceği hükme bağlanmıştı.