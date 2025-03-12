Balıkesir'de 1 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

AA & Ensonhaber
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir’den Balıkesir’in Havran ilçesine sahte zeytinyağı sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüpheli bir aracı takibe alarak durdurdu.
1 TON SAHTE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ
Araçta yapılan detaylı aramada tam 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenilirken yetkililer, sahte gıda ürünlerine karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
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