Balıkesir'de anne ve oğulun yaşadığı evde şüpheli ölüm

İHA

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan Ayten M., komşuları tarafından haftalardır görülmeyince yetkililere bilgi verildi.

Harekete geçen emniyet ekipleri, olay yerine intikal etti.

"ANNEM İÇERİDE UYUYOR"

Kapıyı açarak eve giren polisler, beyaz bir köpek ile kadının oğlu olduğu iddia edilen Ş.M. ile karşılaştı.

Kapıyı kimseye açmayan Ş.M.'ye 'Annen nerede?' diye soru soran polisler, 'İçeride uyuyor' cevabı aldı.

SORULARA ÇELİŞKİLİ YANITLAR VERDİ

Yaşlı kadını kontrol eden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sorulara mantıklı cevaplar veremediği öğrenilen Ş.M., önce evden çıkartıldı ve ardından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM KARARI VERDİ

Bu sırada evde bulunan köpeğin ise Ş.M.'nin yanından ayrılmadığı ve sürekli olarak çevresine havladığı görüldü.

Olay yerine gelen doktorun ilk incelemesi sonucunda yaşlı kadının üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet yaralanmasına rastlanmadığı ifade edilirken, Ayten M.'nin ölüm olayı ile ilgili olarak şüpheli ölüm kararı verildi.

EVDE ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Cumhuriyet savcısı olayla ilgili bilgilendirilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri eve girerek araştırmada bulundu.

'ÇÖP EV' EKİPLERCE BOŞALTILDI

Bu sırada sürekli olarak havlayan köpek ise belediye yetkililerince teslim alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Ayrıca 'çöp eve' dönüşmüş olduğu görülen ev, detaylı bir temizlik işlemi için belediye ekipleri tarafından boşaltıldı.

OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Evdeki boş alkol şişelerinin fazlalığı dikkat çekerken, yarısı dolu olan bir alkol şişesinin yanında 'Ruhun Deşifresi' isimli bir kitap dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.