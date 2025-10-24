Abone ol: Google News

Balıkesir'de bir öğrenci akranları tarafından darbedildi

Karesi ilçesinde yer alan Yarış Ortaokulu yakınlarında, kız öğrenciler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 00:25
  • Balıkesir Yarış Ortaokulu çevresinde kız öğrenciler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına kaydedildi.
  • Görüntülerde bir kız öğrenci akranları tarafından darbedilip saçından çekilerek yerde sürükleniyor.
  • Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Balıkesir Yarış Ortaokulu çevresinde, kız öğrenciler arasında kavga çıktı. Bir kız öğrencinin darbedildiği görüntüler tepki çekti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kız öğrenci akranları tarafından saçından çekilerek yere düşürülüyor.

İZLEYENLERİN TEPKİSİNİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Yere düşen kız öğrenci daha sonra tekme ve tokatlara maruz kalıyor.

Kayıtta darbeden öğrencilerden birinin "Seni gebertirim" dediği de duyuluyor.

Yerde aldığı darbeleri ardından kız öğrenci saçlarından çekilerek bir süre sürüklenmeye devam ediliyor.

3. Sayfa Haberleri