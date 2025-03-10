Balıkesir'de cam silmek isterken canından oldu

DHA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Münevver Çetin, Gazhane Sokak'ta bulunan 4'ncü kattaki evinin camlarını silmek istedi.
Sabah saatlerinde camları silmeye başlayan kadın, bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Münevver Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çetin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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