Balıkesir'de cam silmek isterken canından oldu
DHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Münevver Çetin, Gazhane Sokak'ta bulunan 4'ncü kattaki evinin camlarını silmek istedi.

Sabah saatlerinde camları silmeye başlayan kadın, bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Münevver Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çetin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Muhabir