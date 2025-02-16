Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

DHA
Balıkesir'in Marmara ilçesi Saraylar kara yolunun Cennet Tepesi mevkiinde seyir halinde olan L.G. yönetimindeki mermer yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı.
Devrilen tırda sıkışan şoför L.G. yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen L.G., ilk müdahalesinin ardından Süleyman İlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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