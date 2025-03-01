Balıkesir'de elektrik kontağından yangın çıktı

İHA

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan bir evde, elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.