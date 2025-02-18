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Balıkesir'de kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı Balıkesir'de kazaların sıkça yaşandığı kavşak, bir kez daha trafik kazasıyla gündeme geldi. Kavşakta bu kez de 3 kişinin yaralandığı bir kaza yaşandı.