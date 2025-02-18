Balıkesir'de kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde T.T. idaresindeki otomobil, şehir merkezi yönünden ilerlerken Korozman kavşağına geldiği sırada aynı istikamette seyreden E.Y. yönetimindeki kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kamyonetin arka sol köşesine de çarparak durabildi.
Kazada sürücüler T.T. (68) ve E.Y. (21) ile yolcu İ.T. (53) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN KUSURLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Kaza sonrası yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü T.T.'nin kavşakta hızını azaltmayarak geçiş hakkı kuralına uymadığı ve kazada kusurlu olduğu tespit edildi.
Kamyonet sürücüsü E.Y.'nin ise herhangi bir kusurunun olmadığı belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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