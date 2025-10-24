Abone ol: Google News

Balıkesir'de lodos fırtınası: Tekneler battı, kıyılar zarar gördü

Edremit Körfezi’nde aniden etkisini artıran lodos fırtınası, kıyıdaki teknelere zarar verdi. Bazı tekneler battı, bazıları sahile sürüklendi.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 16:51
  • Edremit Körfezi'nde lodos fırtınası nedeniyle tekneler battı ve kıyılar zarar gördü.
  • Şiddetli rüzgar, Zeytinli, Akçay ve Altınoluk sahillerinde etkili oldu.
  • Yetkililer, denize açılmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde etkili olan şiddetli lodos fırtınası, özellikle Zeytinli, Akçay ve Altınoluk sahil kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

TEKNELER KIYIYA SÜRÜKLENDİ

Fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bazı tekneler hasar gördü, küçük balıkçı tekneleri battı. Yer yer 3 metreyi bulan dalgalar, bazı teknelerin kıyıya sürüklenmesine neden oldu.

BALIKÇILAR NÖBETTE, VATANDAŞLAR UYARILDI

Balıkçılar, teknelerini korumak için sahilde beklerken yetkililer, vatandaşlara denize açılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Lodosun gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

