Balıkesir'de lodos fırtınası: Tekneler battı, kıyılar zarar gördü

Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde etkili olan şiddetli lodos fırtınası, özellikle Zeytinli, Akçay ve Altınoluk sahil kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

TEKNELER KIYIYA SÜRÜKLENDİ

Fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bazı tekneler hasar gördü, küçük balıkçı tekneleri battı. Yer yer 3 metreyi bulan dalgalar, bazı teknelerin kıyıya sürüklenmesine neden oldu.

BALIKÇILAR NÖBETTE, VATANDAŞLAR UYARILDI

Balıkçılar, teknelerini korumak için sahilde beklerken yetkililer, vatandaşlara denize açılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Lodosun gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.