Balıkesir'de motosiklet ile çarpışan araç, mağazaya daldı: 2 ağır yaralı

İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde E-87 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil önce motosiklete, ardından bir mağaza çalışanına çarptı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

E.T.’nin(58) kullandığı otomobil, Edremit istikametine doğru seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen M.Y.A.(18) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.

MAĞAZA ÖNÜNDE BEKLEYEN 3 KİŞİYE ÇARPTI

Kontrolünü kaybeden otomobil, bu kez yol kenarındaki bir mobilya mağazasının önünde bekleyen mağaza çalışanı N.Ş.’ye (50) çarptı. O esnada N.Ş.’nin yanında bulunan iki kişi ise saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaşanan dehşet dolu anlar, mağazanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Otomobil, çarpmanın ardından mağazanın vitrinine ve dış alanda sergilenen mobilyalara çarparak ancak durabildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü M.Y.A.’nın sol el işaret parmağında kırık, mağaza çalışanı N.Ş.’nin ise sol diz kapağında parçalı kırık tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.