Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

İHA

Edremit - Balıkesir kara yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü M.T.K., Çağdaş Kent/Naipli yol ayrımında bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, savrulduktan sonra şarampole devrildi.

4 YARALI

Kaza çevredekiler tarafından 112 Acil Servis Merkezi'ne ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, araçta bulunan 4 kişinin de yaralandığını tespit etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri sürücü M.T.K. ve yolcular V.D.K., A.K. ve E.K.K.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı.

Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.