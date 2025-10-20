Abone ol: Google News

Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 03:00
Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
  • Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Ali K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
  • Kazada, polis memuru Barbaros A. ve Ahmet Ali K.'nin eşi Nadide K. yaralandı.
  • Yaralıların tedavileri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde İzmir kara yolunun Pamukçu Mahallesi mevkiinde Barbaros A. idaresindeki polis aracı tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Ali K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada polis memuru Barbaros A. ile diğer aracın sürücüsü Ahmet Ali K. ve eşi Nadide K. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ahmet Ali K. kurtarılamadı.

Kazada yaralanan polis memuru Barbaros A. ile diğer otomobildeki Nadide K.'nin tedavileri devam ediyor.

3. Sayfa Haberleri