Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde İzmir kara yolunun Pamukçu Mahallesi mevkiinde Barbaros A. idaresindeki polis aracı tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Ali K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada polis memuru Barbaros A. ile diğer aracın sürücüsü Ahmet Ali K. ve eşi Nadide K. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ahmet Ali K. kurtarılamadı.

Kazada yaralanan polis memuru Barbaros A. ile diğer otomobildeki Nadide K.'nin tedavileri devam ediyor.