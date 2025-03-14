Balıkesir'de servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı
İHA

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Akçay Sokak üzerinde seyreden işçi servisi sürücüsü, karşı yönden gelen E.Ç. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 YARALI

Kazada, serviste bulunan 5 işçi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir