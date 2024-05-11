Balıkesir'de trafik kazası: Tırın dorsesi otomobili biçti

Balıkesir'in Gönen ilçesi Hacıvelioba Mahallesi, Balya-Gönen Karayolu üzerinde çift taraflı trafik kazası meydana geldi.
47 yaşındaki M.Z.E. hakimiyetindeki tırın arka kısmına takılı dorsesi, kayarak karşı istikamette seyir halinde olan F.A. idaresindeki otomobile çarptı.
Ekipler yönlendirildi
Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi.
Kazada araç içinde sıkışan sürücü F.A. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Hastaneye kaldırıldı
F.A. ve araçta yolcu olarak bulunan M.A ile S.I ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tır şoförü M.Z.E. ise kazada yara almadı. Kazada yaralananların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.
Tahkikat başlatıldı
Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış