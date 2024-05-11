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Balıkesir'de trafik kazası: Tırın dorsesi otomobili biçti

Balıkesir'de trafik kazası: Tırın dorsesi otomobili biçti Gönen ilçesinde tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.