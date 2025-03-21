Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucuya geçit verilmedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından düzenlenen operasyonda, M.M.P. ve E.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Operasyonda toplam 28 bin 628 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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