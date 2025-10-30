Balıkesir'deki depremde iki kardeş ölümden döndü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki deprem sırasında, Camicedit Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki dükkanların bulunduğu bir bina yıkıldı.

KARDEŞLER SON ANDA KURTULDU

O sırada bölgede bulunan 14 yaşındaki Ramazan Berk Akal ve 17 yaşındaki ablası Asude Akal, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"KARDEŞİMİN ENKAZ ALTINDA KALDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Deprem anında ilçe merkezindeki bir markette çalışan Asude Akal, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Kardeşimle birlikte marketten çıkmıştık. Tam o sırada deprem oldu. Nereye koşacağımızı bilemedik. Ben belediye binasına doğru koştum, kardeşim de yıkılan binanın olduğu tarafa gitti. Onun enkazın altında kaldığını düşündüm, çok korktum. Hemen o tarafa yöneldim, kardeşimi buldum ve ailemizin yanına koştuk. Çok büyük bir korku yaşadık. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Yardım eden herkese çok teşekkür ederiz.