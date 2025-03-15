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Bartın'da son anda yanmaktan kurtuldular: Çaresizce alevleri izlediler

Bartın'da son anda yanmaktan kurtuldular: Çaresizce alevleri izlediler Ulus ilçesinde iftar vaktinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar tek katlı bir evi ve odunluğu kül etti. Alevleri fark eden 3 kişi yanmaktan kurtulurken, çaresizce evlerinin kül olmasını seyretti.