Bartın'da son anda yanmaktan kurtuldular: Çaresizce alevleri izlediler

Bartın'ın Ulus ilçesinde Satı Dönmez'e ait tek katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturdu.
Kısa sürede büyüyen alevler evi ve bitişiğindeki odunluğu kül etti.
SON ANDA ALEVLERDEN KURTULDULAR
İftar vaktinde meydana gelen yangını erkenden fark eden Durmuş, Fatma ve Gülnur Dönmez son anda kendilerini dışarı atmayı başardı.
Yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YANGIN MADDİ HASARA YOL AÇTI
İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, yaralanmadan evden çıkmayı başaran ev halkı çaresizce alevleri izledi.
Yangının büyüme ihtimaline karşı köyde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, olay yerinde alevleri izleyen hane halkı da uyarılarak güvenli bölgeye götürüldü.
Yangın nedeniyle büyük çaplı maddi hasar oluştu geldi.
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