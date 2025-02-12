İHA
10 Şubat saat 15.30 sıralarında, İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir camide M.H. (35), F.E.A. (16) isimli çocuğu alnından ve kolundan makasla yaralamaya başladı.
POLİS, SALDIRGANI SUÇÜSTÜ YAKALADI
Çocuğun çığlıkları üzerine polis ekipleri, camiye gelerek M.H.'yi suçüstü yakaladı. Sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
M.H., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, şüphelinin F.E.A.'nın yardım için yanına gelince kendisine saldırılacağını düşündüğünü belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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