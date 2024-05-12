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Türkiye'de sokak köpekleri sorununun sonu gelmiyor...
Bu konuda yeterli tedbir alınmazken hemen her gün yeni bir başıboş köpek saldırısı gerçekleşiyor.
Yaşanan saldırılar kimi zaman ağır yaralanmalara neden olurken, kimi zaman ölümle sonuçlanıyor.
Çocuklarını korumak için parka sığındı
Bu kapsamda yeni bir görüntü ortaya çıktı...
Anneler Günü'nde çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan kadın başıboş köpeklerden kaçmak için çocuk parkına sığındı.
O anlar kameraya yansıdı
Çocuklarını köpeklerden korumak isteyen kadın o anları kayıt altına alırken, köpek sorununa dikkat çekerek isyan etti.
Görüntülerde çok sayıda köpeğin parka gelerek kadın ve küçük çocuklarının üstüne geldiği görüldü.
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