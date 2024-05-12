Başıboş köpek sürüsü korku saçtı: Anne, çocuklarıyla birlikte parka sığındı Anneler Günü'nde çocuklarıyla dışarı çıkan kadın sokak köpeklerinden kaçarak çocuk parkına sığındı. Köpek sürüsünün korku dolu anlarını cep telefonuyla kayıt altına alan anne isyan etti.

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ensonhaber.com

Türkiye'de sokak köpekleri sorununun sonu gelmiyor...

Bu konuda yeterli tedbir alınmazken hemen her gün yeni bir başıboş köpek saldırısı gerçekleşiyor.

Yaşanan saldırılar kimi zaman ağır yaralanmalara neden olurken, kimi zaman ölümle sonuçlanıyor.

Çocuklarını korumak için parka sığındı

Bu kapsamda yeni bir görüntü ortaya çıktı...

Anneler Günü'nde çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan kadın başıboş köpeklerden kaçmak için çocuk parkına sığındı.

O anlar kameraya yansıdı

Çocuklarını köpeklerden korumak isteyen kadın o anları kayıt altına alırken, köpek sorununa dikkat çekerek isyan etti.

Görüntülerde çok sayıda köpeğin parka gelerek kadın ve küçük çocuklarının üstüne geldiği görüldü.