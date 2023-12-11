Başıboş köpek sorunu her geçen gün bir başka vahşetle önümüze geliyor.
İnsanların canını büyük oranda tehlikeye atan saldırgan köpekler, bugüne kadar sayısız can aldı.
Sokak aralarında ve caddelerde kriz oluşturan başıboş köpekler, bu kez de karayolunda tehdit haline geldi.
Karayolları ekiplerinin başıboş köpek kabusu
Bayburt- Erzurum karayolu üzeri Kop Şehitliği karşısında bulunan Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü bakımevi önüne bırakılan sahipsiz köpekler kaosa neden oluyor.
Karla mücadele yürüten ekiplerin araçlarını kovalayan köpekler, ekiplerin adeta kabusu oldu.
Araçtan inerken köpek saldırısına uğrayacakları korkusu yaşayan Karayolları çalışanlarından Emrullah Kaba, yetkililerin bir an önce konuyla ilgilenmesini istedi.
Şehitlik ziyaretinde aileler zor anlar yaşıyor.
Kop Şehitliği'ne gelen, şehitliği gezmek isteyen vatandaşların da korkularından araçlarından inemediklerini kaydeden Kaba, her an köpek saldırısına uğrayacağı korkusuyla yaşadığını, can güvenliğinin olmadığını belirtti.
"Köpekler bir an önce toplanmalı"
Bakımevinde çalışan 6 Karayolları çalışanı durumdan şikayetçi olduklarını kaydederek, başıboş sokak köpeklerinin bir an önce toplatılarak hayvan barınaklarına götürülmesini istedi.
Gece saatlerinde çalışma yürüten ekipler, araçlarına bindikleri esnada korku yaşadıklarını vurgulayarak, gerekenin yapılması çağrısında bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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