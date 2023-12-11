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Başıboş köpekler bu kez karayolunda kriz oluşturdu: Ekipler "çalışamıyoruz" diye yakındı...

Başıboş köpekler bu kez karayolunda kriz oluşturdu: Ekipler "çalışamıyoruz" diye yakındı... Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde karayollarına ait bakımevi civarında bırakılan onlarca başıboş köpek tehlike saçıyor. Karla mücadele yürüten ekiplerin araçlarını kovalayan köpekler, ekiplerin adeta kabusu oldu.