Başörtülü hakimi reddeden avukat savcılığa sevk edildi
İHA

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu davasında sanık avukatı, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtüleri olmasının “laikliğe aykırı” olduğunu savunmuştu.

Soruşturma açıldı

Avukat Alperen Demirdiş hakkında yapılan suç duyurusu üzerine tarafından izni verilerek dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Zehir tacirini savunan avukat: "Başörtüsü laikliğe aykırı"

Gerekçesi sorulan Demirdiş, heyette bulunan mahkeme başkanının ve kadın hakimin başörtüsünün anayasaya ve laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

“Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum”

Başörtülü hakimi reddeden avukat Alperen Demirdiş, “Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum” dedi.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)