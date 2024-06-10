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Başörtülü hakimi reddeden avukat savcılığa sevk edildi

Başörtülü hakimi reddeden avukat savcılığa sevk edildi Ankara'da mahkeme başkanı ve üye hakim başörtülü olduğu için reddi hakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında açılan soruşturma dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.