Batman'da 2 şüpheli sanayi sitesinde rastgele ateş açtı

İHA
Batman'da sanayi sitesinde yaşanan olayda, 2 şüpheli motosikletle sanayi sitesine girdi.
Ardından 2 şüpheli, etrafa rastgele ateş açtı.
3 YARALI
Tüfekten çıkan saçmalar sonucu H.S. (52), M.T.G. (27) ve A.T. (43) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralılar, durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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