Batman'da 2 şüpheli sanayi sitesinde rastgele ateş açtı
İHA

Batman'da sanayi sitesinde yaşanan olayda, 2 şüpheli motosikletle sanayi sitesine girdi.

Ardından 2 şüpheli, etrafa rastgele ateş açtı.

3 YARALI

Tüfekten çıkan saçmalar sonucu H.S. (52), M.T.G. (27) ve A.T. (43) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılar, durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor