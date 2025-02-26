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Batman'da bir evde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da bir evde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi Bir evde kullanıma hazır 27 parça uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.